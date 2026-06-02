Европейский клуб потроллил россиян: пообещали передать Украине деньги с трансфера футболиста

В Европе снова резко отреагировали на футбольные связи с Россией. Речь идет о возможном переходе игрока из чемпионата Чехии в московский клуб и условиях, которые выдвинул владелец команды.

Руководитель Слована Либерец Ондржей Каня заявил, что в случае трансфера футболиста в Спартак все деньги пойдут Украине. Это стало реакцией на интерес российского клуба к защитнику Азизу Кайондо, пишет sport.cz.

Как появилось громкое заявление?

Интерес московского Спартака к 23-летнему игроку сборной Уганды вызвал неожиданную реакцию со стороны руководства чешского клуба. Владелец заявил, что не против самого трансфера, однако весь доход от сделки принципиально готов передать Украине.

Подтверждаю информацию, что три недели назад через одно международное агентство мы получили информацию об интересе из России к одному из наших игроков. Это не впервые за последние два года. Клубы со всей Европы продают футболистов в Россию. Я бы приветствовал такой трансфер, поскольку весь доход от этой продажи передал бы посольству Украины,

– заявил Каня.

Что означает этот шаг?

Заявление чешской стороны имеет не только футбольный, но и политический подтекст. Таким образом клуб демонстрирует позицию относительно войны и финансовых связей с российским спортом.

В то же время президент Слована добавил, что пока говорить о конкретном трансфере Кайондо в Спартак преждевременно. Угандийского защитника либерецкий клуб оценивает почти в 2 миллиона евро.

Отдельно Каня напомнил, что с начала полномасштабной войны его образовательная группа Consilium предоставила стипендии на десятки миллионов крон сотням украинских студентов, которые были вынуждены покинуть родину из-за российской агрессии.