Нули в пользу Баварии: Байер не смог пробить оборону мюнхенцев

Бавария в прошлом сезоне с треском проиграла Байеру борьбу за чемпионство Бундеслиги. Мюнхенцы стремятся отомстить "фармацевтам" и завоевать "золотую тарелку" немецкого чемпионата.

Байер – Бавария 0:0

Сегодня, 15 февраля, в Германии состоялся 22-й тур Бундеслиги сезона-2024/2025. Главной вывеской футбольного уикенда стал матч между Байером и Баварией, сообщает 24 канал.

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Печальные нули в Леверкузене

Леверкузенцы должны были кровь из носу, но выигрывать Баварию, чтобы остаться в чемпионской гонке. Сейчас мюнхенский клуб лидирует в Бундеслиге, имея преимущество над Байером в 8 очков.

"Фармацевты" вышли на матч с намерением побеждать Баварию. Подопечные Хаби Алонсо контролировали мяч и создавали опасные моменты. Мюнхенцы же должны были отбиваться.

Несмотря на все попытки игроков Байера мяч не заходил в ворота. Мануэля Нойера постоянно спасала перекладина или штанга. Преимущество "фармацевтов" было заметным, ведь Бавария не смогла нанести ни одного удара в створ.

На последних минутах матча Байер имел возможность вырвать победу. Но Флориан Вирц пробил мимо ворот с убойной позиции. В итоге матч завершился со счетом 0:0.

Баварию полностью устроила ничья против прямых конкурентов в борьбе за чемпионство. Мюнхенцы продолжают комфортно шагать к следующему триумфу в немецкой Бундеслиге.