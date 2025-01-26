Партнер по защите Ильи Забарного Дин Хюйсен заинтересовал ряд именитых клубов. В услугах нидерландского центрбека заинтересованы Челси и Бавария, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Когда Хюйсен покинет Борнмут

Дин Хюйсен вместе с Ильей Забарным стали настоящим кошмаром для нападающих Английской Премьер-лиги. С того момента, как защитники стали играть в паре Борнмут не проигрывает 11 матчей подряд.

Голландец хорошо проявил себя и заметно спрогрессировал под руководством Андони Ираолы. Поэтому, конечно, центральный защитник заинтересовал такие именитые европейские клубы, как Челси и Бавария, привыкшие бороться за титулы.

Известно, что летом 2025 года в контракте 19-летнего защитника "вишен" активируется опция о гарантированной сумме выкупа. Вполне возможно, что Хюйсен покинет команду в летнее трансферное окно.

К слову. Дин Хюйсен присоединился к Борнмуту летом 2024 года. Контракт нидерландского защитника с "вишнями" рассчитан до 2030 года.

В текущей кампании Дин Хюйсен суммарно сыграл в 19 матчах за Борнмут во всех турнирах. Нидерландский центрбек за это время сумел отличиться двумя забитыми мячами.