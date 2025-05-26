Он провалился в АПЛ: Байер объявил имя нового тренера после ухода Алонсо

Леверкузенский клуб поверил в Эрика тен Хага, который неудачно поруководил в Манчестер Юнайтед. Контракт с коучем подписан на два сезона.

Немецкий Байер не слишком удачно выступил в этом сезоне. Команда из Леверкузена заняла второе место в Бундеслиге, а также вылетела в полуфинале Кубка Германии и 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Шанс после провала

По завершении сезона наставник "фармацевтов" Хаби Алонсо объявил о своем уходе. Испанец возглавил мадридский Реал. Тем временем, Байер определился с новым тренером, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

Им стал нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Байер подписал контракт с 55-летним коучем на два сезона, до 2027 года. Напомним, что в начале текущего сезона тен Хаг был уволен из Манчестер Юнайтед из-за провальных результатов.

В английском клубе Эрик проработал 2,5 сезона и выиграл с ним Кубок Англии и Кубок лиги. До этого тен Хаг возглавлял Хоу Эхед Иглз, вторую команду Баварии, Утрехт и Аякс.

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Именно с амстердамцами тренер достиг лучших результатов. Голландец выводил Аякс в полуфинал Лиги чемпионов, а также трижды делал победителем Эредивизи.