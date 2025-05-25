Реал и Карло Анчелотти решили не продолжать сотрудничество. На место итальянского специалиста уже назначили другого известного тренера.

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У Реала новый тренер

Хаби Алонсо заменил Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского клуба. Анчелотти провел свой прощальный матч во главе команды днем ранее.

Последним местом работы Алонсо был Байер, который он возглавил в октябре 2022 года. Вместе с немецким клубом испанец завоевал чемпионство в Бундеслиге, а также выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

В понедельник, 26 мая, в 13:30 по киевскому времени, Хаби Алонсо будет официально представлен как новый главный тренер Реала, после чего проведет пресс-конференцию. Контракт «Королевского клуба» со специалистом рассчитан на три года.

Напомним, что по итогу сезона Ла Лиги Реал занял вторую позицию в турнирной таблице.