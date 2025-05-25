Реал та Карло Анчелотті вирішили не продовжувати співпрацю. На місце італійського фахівця вже призначили іншого відомого тренера, пише 24 канал з посиланням на Реал.

Читайте також Шахтар звільнив головного тренера Маріно Пушича

У Реала новий тренер

Хабі Алонсо замінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера мадридського клубу. Анчелотті провів свій прощальний матч на чолі команди днем раніше.

Останнім місцем роботи Алонсо був Баєр, який він очолив у жовтні 2022 року. Разом із німецьким клубом іспанець здобув чемпіонство в Бундеслізі, а також виграв Кубок і Суперкубок Німеччини.

У понеділок, 26 травня, о 13:30 за київським часом, Хабі Алонсо буде офіційно представлений як новий головний тренер Реала, після чого проведе пресконференцію. Контракт "Королівського клубу" з фахівцем розрахований на три роки.

Нагадаємо, що у підсумку сезону Ла Ліги Реал посів другу позицію в турнірній таблиці.