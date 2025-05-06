Легенду НБА обвиняют в насилии над школьницей: он признал сексуальный контакт
- Бывший баскетболист Байрон Скотт обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, которое произошло в 1987 году.
- Скотт признал сексуальный контакт, но утверждает, что не знал о ее возрасте, считая, что она была совершеннолетней.
Бывший баскетболист и тренер Байрон Скотт попал в громкий скандал. Его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой.
В суд на американца подала 53-летняя Хейли Дилан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail. Инцидент якобы имел место в 1987 году, когда ей было 15, а Байрон Скотт выступал за Лос-Анджелес Лейкерс.
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Подробности скандального инцидента
Истица утверждает, что баскетболист совершил над ней сексуальное насилие в запертой комнате уборщика в одной из частных школ Лос-Анджелеса. Туда спортсмен приехал в рамках мероприятия с участием игроков "Лейкерс".
По словам женщины, Байрон Скотт хитростью затащил ее в комнату, где "обнажил свой эрегированный пенис" и попытался заставить заняться с ним оральным сексом.
Она обвиняет бывшую звезду НБА в сексуальном насилии, сексуальном нападении, незаконном лишении свободы, а также умышленном причинении эмоциональных страданий. Сам 64-летний спортсмен признал, что имел сексуальный контакт с истицей.
При этом он уверяет, что не знал о ее юном возрасте. Мужчина думал, что она уже совершеннолетняя, о чем заявила адвокат бывшего баскетболиста Линда Бауермайстер:
Наш клиент считал, что истице больше, чем 18 лет, и не имел представления, что она будет утверждать обратное, пока не пройдет 35 лет. Он уважает девушек и женщин, и эти заявления удивили его и его семью.
Отметим, что Байрон Скотт во время игровой карьеры выступал в НБА с 1983 по 1997 год. Он является трехкратным чемпионом лиги в составе Лос-Анджелес Лейкерс.
Впоследствии уроженец города Огден начал тренерскую карьеру, которая не была слишком успешной. Однако в 2008 году американец провел хороший сезон, когда возглавлял Нью-Орлеан Хорнетс, за который даже получил награду "Тренер года".