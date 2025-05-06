Легенду НБА обвиняют в насилии над школьницей: он признал сексуальный контакт

Бывший баскетболист и тренер Байрон Скотт попал в громкий скандал. Его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой.

В суд на американца подала 53-летняя Хейли Дилан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail. Инцидент якобы имел место в 1987 году, когда ей было 15, а Байрон Скотт выступал за Лос-Анджелес Лейкерс.

Читайте также Умер легенда Реала, который получил с клубом 32 трофея

Подробности скандального инцидента

Истица утверждает, что баскетболист совершил над ней сексуальное насилие в запертой комнате уборщика в одной из частных школ Лос-Анджелеса. Туда спортсмен приехал в рамках мероприятия с участием игроков "Лейкерс".

По словам женщины, Байрон Скотт хитростью затащил ее в комнату, где "обнажил свой эрегированный пенис" и попытался заставить заняться с ним оральным сексом.

Она обвиняет бывшую звезду НБА в сексуальном насилии, сексуальном нападении, незаконном лишении свободы, а также умышленном причинении эмоциональных страданий. Сам 64-летний спортсмен признал, что имел сексуальный контакт с истицей.

При этом он уверяет, что не знал о ее юном возрасте. Мужчина думал, что она уже совершеннолетняя, о чем заявила адвокат бывшего баскетболиста Линда Бауермайстер:

Наш клиент считал, что истице больше, чем 18 лет, и не имел представления, что она будет утверждать обратное, пока не пройдет 35 лет. Он уважает девушек и женщин, и эти заявления удивили его и его семью.

Отметим, что Байрон Скотт во время игровой карьеры выступал в НБА с 1983 по 1997 год. Он является трехкратным чемпионом лиги в составе Лос-Анджелес Лейкерс.

Впоследствии уроженец города Огден начал тренерскую карьеру, которая не была слишком успешной. Однако в 2008 году американец провел хороший сезон, когда возглавлял Нью-Орлеан Хорнетс, за который даже получил награду "Тренер года".