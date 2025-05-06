Легенду НБА звинувачують у насильстві над школяркою: він визнав сексуальний контакт

Колишній баскетболіст і тренер Байрон Скотт потрапив у гучний скандал. Його звинуватили в сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною.

До суду на американця подала 53-річна Гейлі Ділан, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail. Інцидент нібито мав місце у 1987 році, коли їй було 15, а Байрон Скотт виступав за Лос-Анджелес Лейкерс.

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Подробиці скандального інциденту

Позивачка стверджує, що баскетболіст вчинив над нею сексуальне насильство в замкненій кімнаті прибиральника в одній з приватних шкіл Лос-Анджелеса. Туди спортсмен приїхав у рамках заходу за участю гравців "Лейкерс".

За словами жінки, Байрон Скотт хитрістю затягнув її в кімнату, де "оголив свій ерегований пеніс" і спробував змусити зайнятися з ним оральним сексом.

Вона звинувачує колишню зірку НБА в сексуальному насильстві, сексуальному нападі, незаконному позбавленні волі, а також умисному заподіянні емоційних страждань. Сам 64-річний спортсмен визнав, що мав сексуальний контакт з позивачкою.

При цьому він запевняє, що не знав про її юний вік. Чоловік думав, що вона вже повнолітня, про що заявила адвокатка колишнього баскетболіста Лінда Бауермайстер:

Наш клієнт вважав, що позивачці більше, ніж 18 років, і не мав уявлення, що вона стверджуватиме протилежне, доки не мине 35 років. Він поважає дівчат і жінок, і ці заяви здивували його та його родину.

Зазначимо, що Байрон Скотт під час ігрової кар'єри виступав у НБА з 1983 по 1997 рік. Він є триразовим чемпіон ліги у складі Лос-Анджелес Лейкерс.

Згодом уродженець міста Огден розпочав тренерську кар'єру, яка не була надто успішною. Проте у 2008 році американець провів хороший сезон, коли очолював Нью-Орлеан Горнетс, за який навіть отримав нагороду "Тренер року".