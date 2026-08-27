Ситуацию прокомментировал президент клуба Игорь Суркис. К счастью, стадион "Динамо" остался целым, пишет 24 Канал.

Что с стадионом "Динамо" в Киеве

По словам владельца столичной команды, "Шахед" разбился в парке рядом со стадионом, где расположен известный киевлянам "Мост влюбленных".

"Произошел мощный взрыв, но стадион не пострадал", – заверил Игорь Суркис.

Позже появился официальный комментарий клуба, в котором "Динамо" поблагодарило всех неравнодушных, кто, увидев задымление возле арены, начал интересоваться судьбой спортивного объекта и членов персонала, которые в это время там находились.

Во время очередного террористического обстрела Киева зафиксировано падение обломков недалеко от динамовской арены им. В. Лобановского. Сам стадион не пострадал,

– написал клуб в соцсетях.

Стадион "Динамо" уже был поврежден

В мае 2026 года в результате одного из российских комбинированных ракетно-дроновых обстрелов пострадал фасад стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Были повреждены административные здания, отколота облицовочная плитка, выбиты окна. О пострадавших клуб не сообщал.