"Прилетело рядом": Суркис опроверг информацию о повреждении стадиона "Динамо" в результате российской атаки
Утром 27 августа россияне провели атаку на Киев реактивными ударными беспилотниками. Один из них упал недалеко от стадиона "Динамо", поэтому в интернете появилась информация о возможном повреждении киевской арены.
Ситуацию прокомментировал президент клуба Игорь Суркис. К счастью, стадион "Динамо" остался целым, пишет 24 Канал.
Что с стадионом "Динамо" в Киеве
По словам владельца столичной команды, "Шахед" разбился в парке рядом со стадионом, где расположен известный киевлянам "Мост влюбленных".
"Произошел мощный взрыв, но стадион не пострадал", – заверил Игорь Суркис.
Позже появился официальный комментарий клуба, в котором "Динамо" поблагодарило всех неравнодушных, кто, увидев задымление возле арены, начал интересоваться судьбой спортивного объекта и членов персонала, которые в это время там находились.
Во время очередного террористического обстрела Киева зафиксировано падение обломков недалеко от динамовской арены им. В. Лобановского. Сам стадион не пострадал,
– написал клуб в соцсетях.
Стадион "Динамо" уже был поврежден
В мае 2026 года в результате одного из российских комбинированных ракетно-дроновых обстрелов пострадал фасад стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Были повреждены административные здания, отколота облицовочная плитка, выбиты окна. О пострадавших клуб не сообщал.