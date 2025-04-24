В Эквадоре преступники похитили жену и сына футболиста: игрок в это время прятался под кроватью

В среду, 23 апреля, в городе Гуякиль произошло ужасное преступление. Бандиты похитили из собственного дома жену и ребенка эквадорского футболиста Джексона Родригеса.

Преступники около трех ночи ворвались в дом в поисках 26-летнего защитника клуба Эмелек. Они забрали его семью после того, как спросили у жены, находится ли спортсмен дома.

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Подробности преступления

В своих показаниях полиции футболист сказал, что в это время он был дома. Когда Родригес услышал, что входную дверь выламывают, он спрятался под кроватью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere dello Sport.

Они вошли в дом Родригеса утром в среду, применив силу, и, кроме кражи различных предметов и денег, также похитили жену и сына футболиста,

– заявил представитель полиции.

По словам самого игрока, он видел из окна, что злоумышленники скрылись на сером пикапе с двойной кабиной. Сейчас Джексон Родригес находится под защитой полиции.

К слову. Эквадорский игрок выступает за Эмелек с 2018 года. Он имеет опыт выступлений в Кубке Либертадорес.

Отметим, что этот инцидент произошел на фоне чрезвычайного положения, который введен правительством в девяти регионах Эквадора. Это позволяет силовикам проводить операции по борьбе с организованной преступностью, которую власти считают виновной в росте насилия в стране.