Сандро Гочолейшвили, сын грузинского легионера Шахтера Георгия Гочолейшвили, прошел курс лечения от лейкемии. Годовалый мальчик сумел побороть тяжелую болезнь, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "горняков".

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Храбрый сын игрока Шахтера

Сандро лечился в одной из датских клиник. Медицинские работники организовали щемящую церемонию, напевая имя сына Гочолейшвили.

"Храбрый Сандро, сын Георгия Гочолеишвили, преодолел трудный путь и победил лейкемию.

Вместе с родителями Сандро уже дома, впереди – этап восстановления и реабилитации.

Поздравляем Георгия и его жену Ану с этой большой победой!", – говорится в сообщении Шахтера.

Сына Гочолейшвишвили выписали из больницы: смотрите видео

Теперь мальчика ожидает восстановление и реабилитация. Отметим, что Сандро родился 7 марта 2024 года.

Напомним, что контракт Георгия Гочолейшвили принадлежит донецкому Шахтеру. В нынешнем сезоне игрок сборной Грузии выступает в аренде за датской Копенгаген. На счету защитника 1 гол и 3 ассиста в 30 матчах.