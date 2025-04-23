Сандро Гочолейшвілі, син грузинського легіонера Шахтаря Георгія Гочолейшвілі, пройшов курс лікування від лейкемії. Однорічний хлопчик зумів побороти важку хворобу, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу "гірників".

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Хоробрий син гравця Шахтаря

Сандро лікувався в одній з данських клінік. Медичні працівники організували щемливу церемонію, наспівуючи ім'я сина Гочолейшвілі.

"Хоробрий Сандро, син Георгія Гочолеішвілі, подолав важкий шлях і переміг лейкемію.

Разом з батьками Сандро вже вдома, попереду – етап відновлення та реабілітації.

Вітаємо Георгія та його дружину Ану з цією великою перемогою!", – йдеться у повідомленні Шахтаря.

Сина Гочолейшвішвілі виписали з лікарні: дивіться відео

Тепер на хлопчика очікує відновлення та реабілітація. Зазначимо, що Сандро народився 7 березня 2024 року.

Нагадаємо, що контракт Георгія Гочолейшвілі належить донецькому Шахтарю. У нинішньому сезоні гравець збірної Грузії виступає в оренді за данський Копенгаген. На рахунку захисника 1 гол та 3 асисти у 30 матчах.