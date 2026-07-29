Причиной слухов стало совпадение названия заведения и фамилии футболиста, пишет 24 Канал. Из-за этого болельщики неоднократно спрашивали супругов Луниных, являются ли они владельцами или соучредителями бара.

Есть ли у Лунина собственный бар в Валенсии

Чтобы положить конец распространению ложной информации, Лунин опубликовал в инстаграме сторис заявление своей жены Анастасии. Она подчеркнула, что их семья не имеет никакого отношения к деятельности заведения.

Друзья, к нам поступают вопросы, имеем ли мы отношение к LUNIN Cocktail Bar. Поэтому хотим уточнить: нет. Бар носит название, совпадающее с фамилией моего мужа, но мы не являемся его владельцами или соучредителями и не имеем никакого отношения к его деятельности. Спасибо за понимание,

– отметила она.

На данный момент Лунин остается в составе Реала на сезон 2026/2027 и готовится к следующему футбольному году под руководством нового тренера мадридцев Жозе Моуринью. В первом контрольном матче против Алькоркона (1:0) португальский специалист доверил украинскому голкиперу капитанскую повязку, а Лунин отличился "сухим" матчем.

Во вторник, 28 июля, вратарь во второй раз подряд вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Леганесом. Реал одержал победу со счетом 4:1, однако на этот раз украинцу не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В то же время травма Тибо Куртуа оказалась несерьезной, и бельгиец рассчитывает вернуться к началу официальных матчей. Из-за этого Лунин, скорее всего, снова начнет сезон в роли второго вратаря команды.