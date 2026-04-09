Барселона встретилась с Атлетико: как завершилось испанское дерби в Лиге чемпионов

После воскресного поединка в Ла Лиге Атлетико и Барселона снова встретились, на этот раз в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч состоялся на стадионе Камп Ноу.

Хотя матч не отличался большой эмоциональностью и насыщенными моментами, он все же подарил зрителям забитые голы. 24 Канал рассказывает, как прошла встреча между испанскими клубами в Лиге чемпионов.

Смотрите также Суперкомпьютер назвал победителей Лиги чемпионов: Лунин и Забарный без трофея

Кто был фаворитом матча?

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между Атлетико и Барселоной эксперты единодушно отдавали предпочтение каталонцам.

Барселона считалась фаворитом благодаря отличной текущей форме, домашнему стадиону "Камп Ноу" и мощному атакующему потенциалу.

В то же время аналитики отмечали, что Атлетико не стоит недооценивать, и команда способна создать серьезные проблемы для соперника.

Барселона – Атлетико 0:2

Голы: Альварес, 45, Серлот, 70

В начале матча не было сильных атак или серьезного давления.

Гол Маркуса Рашфорда на 18-й минуте отменили из-за офсайда.

После спорного эпизода с участием Пау Кубарси из Барселоны арбитр Иштван Ковач решил воспользоваться системой VAR. После просмотра видеоповтора он отменил желтую карточку и вместо этого показал красную – Пау Кубарси вынужден был покинуть поле.

Сразу после этого Альварес выполнил штрафной удар и мастерски поразил правую девятку ворот.

Первый опасный момент во втором тайме произошел на 53-й минуте: Рашфорд пробил штрафной из пределов штрафной и направил мяч под перекладину, но Хуан Муссо проявил внимательность и парировал удар, переведя мяч в стойку.

На 70-й минуте Александер Серлот продемонстрировал впечатляющую технику, попав в центр ворот из пределов штрафной площадки. Передачей к голу отметился Маттео Руджери, и счет стал 0:2.

Ответный матч состоится 14 апреля в Мадриде.

Как завершился матч Атлетико – Барселона в Ла Лиге?