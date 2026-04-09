Барселона встретилась с Атлетико: как завершилось испанское дерби в Лиге чемпионов
- Барселона проиграла Атлетико 0:2 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на Камп Ноу.
- Голы забили Альварес на 45-й минуте и Серлот на 70-й минуте, а Барселона играла в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.
После воскресного поединка в Ла Лиге Атлетико и Барселона снова встретились, на этот раз в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч состоялся на стадионе Камп Ноу.
Хотя матч не отличался большой эмоциональностью и насыщенными моментами, он все же подарил зрителям забитые голы. 24 Канал рассказывает, как прошла встреча между испанскими клубами в Лиге чемпионов.
Смотрите также Суперкомпьютер назвал победителей Лиги чемпионов: Лунин и Забарный без трофея
Кто был фаворитом матча?
Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между Атлетико и Барселоной эксперты единодушно отдавали предпочтение каталонцам.
Барселона считалась фаворитом благодаря отличной текущей форме, домашнему стадиону "Камп Ноу" и мощному атакующему потенциалу.
В то же время аналитики отмечали, что Атлетико не стоит недооценивать, и команда способна создать серьезные проблемы для соперника.
Барселона – Атлетико 0:2
Голы: Альварес, 45, Серлот, 70
В начале матча не было сильных атак или серьезного давления.
Гол Маркуса Рашфорда на 18-й минуте отменили из-за офсайда.
После спорного эпизода с участием Пау Кубарси из Барселоны арбитр Иштван Ковач решил воспользоваться системой VAR. После просмотра видеоповтора он отменил желтую карточку и вместо этого показал красную – Пау Кубарси вынужден был покинуть поле.
Сразу после этого Альварес выполнил штрафной удар и мастерски поразил правую девятку ворот.
Первый опасный момент во втором тайме произошел на 53-й минуте: Рашфорд пробил штрафной из пределов штрафной и направил мяч под перекладину, но Хуан Муссо проявил внимательность и парировал удар, переведя мяч в стойку.
На 70-й минуте Александер Серлот продемонстрировал впечатляющую технику, попав в центр ворот из пределов штрафной площадки. Передачей к голу отметился Маттео Руджери, и счет стал 0:2.
Ответный матч состоится 14 апреля в Мадриде.
Как завершился матч Атлетико – Барселона в Ла Лиге?
В воскресенье, 4 апреля, состоялся центральный матч 30-го тура испанской лиги, в котором Барселона на выезде одолела Атлетико Мадрид со счетом 2:1 на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
Во время игры хозяева остались в меньшинстве из-за удаления, что существенно повлияло на ход второго тайма.
Главным героем встречи стал нападающий Левандовский, который реализовал свой шанс и принес каталонцам победу.