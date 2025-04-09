Барселона обыграла Боруссию Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В среду, 9 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них Барселона встретилась с Боруссией Дортмунд.

Барселона – Боруссия Д 4:0

Голы: Рафинья, 25, Левандовски, 48, 66, Ямал, 77

Барселона дома на Олимпийском стадионе принимала Боруссию Дортмунд дома на Олимпийском стадионе. Матч лигочемпионовского вечера выдался интересным и подарил фанам немало голов, сообщает 24 канал.

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Без шансов для Боруссии

Барселона подходила к матчу против Боруссии Дортмунд в статусе фаворита. Преимущество каталонцев стало видно сразу. Подопечные Ханси Флика полностью контролировали игру.

Счет голам в матче Барселона – Боруссия Дортмунд открыл Рафинья. Бразильский вингер "блаугранас" отличился на 25-й минуте матча, замкнув скидку от Пау Кубарси.

Гол Рафиньи: смотрите видео

Второй гол Барселона забила в начале второго тайма. Забитым мячом в ворота "шмелей" отметился Роберт Левандовски, на этот раз Рафинья выступил в роли ассистента.

Гол Левандовски: смотрите видео

Вскоре польский форвард Роберт Левандовски оформил дубль. Барселона полностью завладела мячом и не оставила шансов гостям отыграться.

Второй гол Левандовски: смотрите видео

В последней трети матча Барселона добила Боруссию Дортмунд. Каталонцы вылетели в стремительную контратаку и довели счет до разгромного – 4:0. Голом отметился Ламин Ямал.

Гол Ямала: смотрите видео

В итоге игра завершилась победой каталонцев 4:0. Ответный матч между Боруссией и Барселоной в Дортмунде состоится во вторник 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.