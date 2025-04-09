Барселона – Боруссія Д 4:0
Голи: Рафінья, 25, Левандовскі, 48, 66, Ямал, 77
Барселона вдома на Олімпійському стадіоні приймала Боруссію Дортмунд. Матч лігочемпіонівського вечора видався цікавим та подарував фанам чимало голів, повідомляє 24 канал.
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Без шансів для Боруссії
Барселона підходила до матчу проти Боруссії Дортмунд у статусі фаворита. Перевагу каталонців стало видно одразу. Підопічні Хансі Фліка повністю контролювали гру.
Лік голам у матчі Барселона – Боруссія Дортмунд відкрив Рафінья. Бразильський вінгер "блаугранас" відзначився на 25-й хвилині матчу, замкнувши скидку від Пау Кубарсі.
Гол Рафіньї: дивіться відео
Другий гол Барселона забила на початку другого тайму. Забитим м'ячем у ворота "джмелів" відзначився Роберт Левандовські, цього разу Рафінья виступив у ролі асистента.
Гол Левандовські: дивіться відео
Незабаром польський форвард Роберт Левандовські оформив дубль. Барселона повністю заволоділа м'ячем та не залишила шансів гостям відігратись.
Другий гол Левандовські: дивіться відео
В останній третині матчу Барселона добила Боруссію Дортмунд. Каталонці вилетіли у стрімку контратаку та довели рахунок до розгромного – 4:0. Голом відзначився Ламін Ямал.
Гол Ямала: дивіться відео
У підсумку гра завершилась перемогою каталонців 4:0. Матч-відповідь між Боруссією та Барселоною у Дортмунді відбудеться у вівторок 15 квітня о 22:00 за київським часом.