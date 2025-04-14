Барселона одной ногой в полуфинале Лиги чемпионов: смогут ли каталонцы снова унизить Боруссию
Команда Ганса-Дитера Флика по сути гарантировала себе проход дортмундцев уже в первой игре. Дортмундцам надо отыграть аж четыре мяча на своем поле.
На этой неделе в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи 1/4 финала сезона 2024-2025. На вторник, 15 апреля, вынесена игра с участием Барселоны, которая приедет в гости к Боруссии Дортмунд, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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Барса уже почти в полуфинале
Первый матч между командами де-факто убил всю интригу в паре. Барселона раздавила "шмелей" на своем поле со счетом 4:0. Левандовский оформил дубль, а на счету Рафиньи – гол и два ассиста.
Матч в Дортмунде превращается в формальность. Немцам надо выигрывать минимум в четыре мяча, чтобы перевести дуэль в экстратайм. Лишь однажды за всю историю Лиги чемпионов был случай, чтобы команда вылетела после победы 4:0 в первом матче.
Причем героем того камбэка стала как раз Барселона. В 2017 году каталонцы уступили на выезде ПСЖ в четыре мяча, но дома смогли выиграть 6:1. Впрочем, история знала два случая, когда сами каталонцы вылетали после победы 3:0 в первой игре. Поэтому чудеса иногда случаются.
Прогноз Favbet
Впрочем, это вряд ли об отчетном матче. Барселона является безусловным фаворитом и во втором матче. Согласно котировкам от Favbet, победа каталонцев оценивается в 1,87, тогда как хозяев – аж в 3,85.
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На ничью выставлен коэффициент 4,10. При этом котировки на прямой проход Боруссии вообще отсутствуют, а выход дортмундцев в полуфинал через серию пенальти оценен коэффициентом 70,00.
Кроме этого, эксперты ожидают много голов в матче – 1,43 на "тотал больше 2,5" и 2,08 на ТБ3,5. Наиболее вероятными авторами голов являются следующие футболисты:
- Роберт Левандовский (Барселона) – 2,00
- Ферран Торрес (Барселона) – 2,20
- Рафинья (Барселона) – 2,50
- Серу Гирасси (Боруссия Д) – 2.80
- Ламин Ямаль (Барселона) – 2,80
- Ансу Фати (Барселона) – 3,00
- Максимилиан Байер (Боруссия Д) – 3,50
- Фермин Лопес (Барселона) – 3,50
- Карим Адейеми (Боруссия Д) – 4,00
- Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д) – 4,50