Каталонцы одержали разгромную победу со счетом 4:0. Она не только максимально приблизила их к выходу в полуфинал, но и стала исторической.

Читайте также Месси вытащил "цапель" в полуфинал Кубка чемпионов, сделав дубль и ассист: видеообзор игры

Невероятная серия

Команда Ханса-Дитера Флика продолжила беспроигрышную серию в 2025 году. Барселона сыграла уже 23 матча, в которых одержала 19 побед и 4 раза сыграли вничью.

Эта серия без поражений стала лучшим началом нового года в истории каталонского клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta. Баланс голов также впечатляет – 73:21.

Предыдущий рекорд держался с 2016 года. Тогда каталонцы в начале года не проигрывали 22 поединка – 19 побед и 3 ничьи.

К слову. Сейчас подопечные Флика продолжают борьбу за три трофея. Они пробились в финал Кубка Испании, возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги и почти обеспечили себе место в полуфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что следующий матч Барселона проведет 12 апреля на выезде против Леганеса. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.