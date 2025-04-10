Интер Майами – Лос-Анджелес 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Месси, 35, 84, Аллен, 61 – Лонг, 9

"Цапли" подходили к этому поединку, имея отставание в один гол после первой встречи. Их шансы пробиться в полуфинал резко ухудшились уже на девятой минуте, когда Эрон Лонг вывел гостей вперед и во втором матче, сообщает 24 Канал.

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Эффектный камбэк

Однако игроки Интер Майами не собирались сдаваться. На 31 минуте капитан команды Лионель Месси восстановил паритет в игре ударом со штрафного, но рефери отменил гол, ведь звездный нападающий пробил до свистка, когда соперник выстраивал стенку.

Но уже через четыре минуты аргентинец вновь отметился взятием ворот, которое уже было абсолютно легальным. Он нанес точный удар в "девятку", не оставив Уго Льорису никаких шансов на спасение.

На 61-й минуте Ноа Аллен вывел "цапель" вперед после ассиста Месси. Позже отличился забитым мячом Луис Суарес, но сделал это из офсайда, поэтому гол был отменен.

А в конце игры арбитр назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой в собственной штрафной площадке. К 11-метровой отметке подошел 8-кратный обладатель "Золотого мяча", который легко переиграл вратаря и установил окончательный счет в матче.

Смотрите видеообзор матча Интер Майами – Лос-Анджелес

Справка. В полуфинале Интер Майами сыграет против Ванкувер Уайткэпс. Матчи состоятся 23 и 30 апреля.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лионель Месси девять поединков на клубном уровне. В них он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.