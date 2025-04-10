Інтер Маямі – Лос-Анджелес 3:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Мессі, 35, 84, Аллен, 61 – Лонг, 9

"Чаплі" підходили до цього поєдинку, маючи відставання в один гол після першої зустрічі. Їх шанси пробитися у півфінал різко погіршилися вже на дев'ятій хвилині, коли Ерон Лонг вивів гостей уперед і в другому матчі, повідомляє 24 Канал.

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Ефектний камбек

Проте гравці Інтер Маямі не збиралися здаватися. На 31 хвилині капітан команди Ліонель Мессі відновив паритет у грі ударом зі штрафного, але рефері скасував гол, адже зірковий нападник пробив до свистка, коли суперник вибудовував стінку.

Але вже через чотири хвилини аргентинець знову відзначився взяттям воріт, яке вже було абсолютно легальним. Він завдав точного удару в "дев'ятку", не залишивши Уго Льорісу жодних шансів на порятунок.

На 61-й хвилині Ноа Аллен вивів "чапель" вперед після асиста Мессі. Пізніше відзначився забитим м'ячем Луїс Суарес, але зробив це з офсайду, тож гол було скасовано.

А наприкінці гри арбітр призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою у власному штрафному майданчику. До 11-метрової позначки підійшов 8-разовий володар "Золотого м'яча", який легко переграв воротаря та встановив остаточний рахунок у матчі.

Дивіться відеоогляд матчу Інтер Маямі – Лос-Анджелес

Довідка. У півфіналі Інтер Маямі зіграє проти Ванкувер Вайткепс. Матчі відбудуться 23 та 30 квітня.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ліонель Мессі дев'ять поєдинків на клубному рівні. У них він забив вісім голів і віддав три результативні передачі.