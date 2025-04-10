Каталонці здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Вона не тільки максимально наблизила їх до виходу в півфінал, а й стала історичною.

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Неймовірна серія

Команда Ганса-Дітера Фліка продовжила безпрограшну серію у 2025 році. Барселона зіграла вже 23 матчі, в яких здобула 19 перемог і 4 рази зіграли внічию.

Ця серія без поразок стала найкращим початком нового року в історії каталонського клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta. Баланс голів також вражає – 73:21.

Попередній рекорд тримався з 2016 року. Тоді каталонці на початку року не програвали 22 поєдинки – 19 перемог та 3 нічиї.

До слова. Наразі підопічні Фліка продовжують боротьбу за три трофеї. Вони пробилися у фінал Кубка Іспанії, очолюють турнірну таблицю Ла Ліги та майже забезпечили собі місце у півфіналі Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що наступний матч Барселона проведе 12 квітня на виїзді проти Леганеса. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.