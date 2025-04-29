Интер едет ломать неприятную статистику с Барселоной: прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

В среду, 30 апреля, состоится второе полуфинальное противостояние Лиги чемпионов-2024/2025 между каталонской Барселоной и миланским Интером. Поединок начнется в 22:00 (по киевскому времени) на стадионе "Эстадио Олимпико" в Барселоне.

Главным арбитром матча Барселона – Интер станет 42-летний французский рефери Клеман Тюрпен. Этот ближайший поединок станет для европейских грандов 17-м лобовым противостоянием в истории, сообщает 24 Канал.

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Первая битва в Барселоне

До этого каталонцы и "нерадзурри" 12 раз играли в еврокубках (все – в Лиге чемпионов). Еще четыре встречи были в рамках Кубка ярмарок. Сейчас Интер обладает не слишком приятной статистикой в дуэлях против Барсы. Итальянский клуб лишь трижды побеждал "блаугранас". Зато гранд Ла Лиги торжествовал в 8-ми матчах. Еще 5 игр были сведены вничью.

Последний раз Барселона и Интер играли между собой в групповом раунде ЛЧ-2022/2023. В первом матче "нерадзурри" минимально дома переиграли "блаугранас", а уже во втором поединке была зафиксирована боевая ничья 3:3.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов был сложным для обоих клубов. Если в первом матче Барселона разгромила дома Боруссию Дортмунд 4:0, то во втором поединке "шмели" взяли реванш 3:1.

Что касается четвертьфинального этапа для Интера, то подопечные Симоне Индзаги смогли выбить из борьбы мюнхенскую Баварию – победа "нерадзурри" 1:2 и ничья 2:2.

Оба коллектива подходят к очной дуэли с кадровыми потерями. Каталонцам точно не помогут четверо игроков: Касадо, Бальде, Берналь и Левандовский. В составе Интера точно не сыграют Карбони и Корреа. Также под вопросом участие в игре Павара.

Прогноз Favbet

Барселона – фаворит на победу в первом полуфинальном матче по линии Favbet. Победа "блаугранас" оценена в 1,67, а выездной успех Интера коэффициентом 5. Ничья в Испании – 4,15.

Как оценивают проход клубов в финал Лиги чемпионов еще перед первым матчем полуфинала? На то, что Барселона выйдет в финал турнира стоит коэффициент 1,48, а на выход в решающий поединок "нерадзурри" – 2,64.

Вероятно, что оба клуба забьют в первой игре: так – 1,64, нет – 2,26.

Первыми размочить нули на табло в поединке имеют лучшие шансы хозяева – 1,53. Зато на первый гол во встрече от гостей из Италии стоит 2,82.

Будет ли пенальти в матче? Да – 2,85, нет – 1,38.