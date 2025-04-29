Головним арбітром матчу Барселона – Інтер стане 42-річний французький рефері Клеман Тюрпен. Цей найближчий поєдинок стане для європейських грандів 17-м лобовим протистоянням в історії, повідомляє 24 Канал.

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Перша битва у Барселоні

До цього каталонці та "нерадзуррі" 12 разів грали у єврокубках (усі – в Лізі чемпіонів). Ще чотири зустрічі були у рамках Кубка ярмарок. Наразі Інтер володіє не надто приємною статистикою у дуелях проти Барси. Італійський клуб лише тричі перемагав "блаугранас". Натомість гранд Ла Ліги тріумфував у 8-ми матчах. Ще 5 ігор були зведені внічию.

Востаннє Барселона та Інтер грали між собою у груповому раунді ЛЧ-2022/2023. У першому матчі "нерадзуррі" мінімально вдома переграли "блаугранас", а вже у другому поєдинку була зафіксована бойова нічия 3:3.

Вихід до півфіналу Ліги чемпіонів був складним для обох клубів. Якщо у першому матчі Барселона розтрощила вдома Боруссію Дортмунд 4:0, то у другому поєдинку "джмелі" взяли реванш 3:1.

Щодо чвертьфінального етапу для Інтера, то підопічні Сімоне Індзагі змогли вибити із боротьби мюнхенську Баварію – перемога "нерадзуррі" 1:2 та нічия 2:2.

Обидва колективи підходять до очної дуелі із кадровими втратами. Каталонцям точно не допоможуть четверо гравців: Касадо, Бальде, Берналь та Левандовський. У складі Інтера точно не зіграють Карбоні та Корреа. Також під питанням участь у грі Павара.

Прогноз Favbet

Барселона – фаворит на перемогу у першому півфінальному матчі по лінії Favbet. Звитяга "блаугранас" оцінена в 1,67, а виїзний успіх Інтера коефіцієнтом 5. Нічия в Іспанії – 4,15.

Як оцінюють прохід клубів у фінал Ліги чемпіонів ще перед першим матчем півфіналу? На те, що Барселона вийде до фіналу турніру стоїть коефіцієнт 1,48, а на вихід у вирішальний поєдинок "нерадзуррі" – 2,64.

Ймовірно, що обидва клуби заб'ють у першій грі: так – 1,64, ні – 2,26.

Першими розмочити нулі на табло у поєдинку мають кращі шанси господарі – 1,53. Натомість на перший гол у зустрічі від гостей з Італії стоїть 2,82.

Чи буде пенальті у матчі? Так – 2,85, ні – 1,38.