Ливень голов-красавцев: Барселона в зрелищном полуфинале ЛЧ сыграла вничью с Интером

Противостояние Барселоны и Интера вполне заслуживало на финал Лиги чемпионов. Однако гранды европейского футбола встретились на стадии полуфинала.

Барселона – Интер 3:3

Голы: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 66 (автогол) – Тюрам, 1, Дюмфрис, 21, 64

В среду, 30 апреля, на стадионе "Эстадио Олимпико" в столице Каталонии состоялся первый полуфинальный матч, в котором встретились Барселона и Интер. Поединок топ-команд Испании и Италии стал настоящим украшением турнира, пишет 24 Канал.

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Сумасшедший первый тайм

Соперники без разведки начали поединок. На 31-й секунде форвард "нерадзурри" Маркус Тюрам удивительным ударом пяткой элегантно отправил мяч в сетку ворот Щенсного. Польский голкипер не мог понять, что произошло.

Видео гола Тюрама

Подопечные Симоне Индзаги получили психологическое преимущество и развили успех в середине тайма. Дюмфрис получил скидку головой от Ачерби и ударом бисеклетой во второй раз огорчил голкипера "Барсы".

Видео гола Дюмфриса

Барселона проснулась через три минуты. Ламин Ямаль включил режим Месси и красивым ударом от стойки сократил разрыв в счете.

Видео гола Ямаля

Еще до свистка на перерыв "блаугранас" сумели восстановить статус-кво. Рафинья сбросил головой мяч во вратарскую площадку, где свободный Ферран Торрес с нескольких метров расстрелял ворота Яна Зоммера.

Видео гола Торреса

Оставили интригу на второй матч

После отдыха команды продолжили играть в открытый футбол. Защита хозяев не поражала надежностью. На 50-й минуте защитник Интера Димарко был первым на подборе, но пробил выше ворот из выгодного положения.

Успех Интеру принес очередной угловой. Дюмфрис перепрыгнул защитников Барселоны и отправил мяч под перекладину.

Видео второго гола Дюмфриса

Каталонцы решили тоже не отставать от соперника. Рафинья пушечным выстрелом из-за пределов штрафной площадки потряс перекладину, но мяч после отскока попал в спину Зоммера и влетел в ворота. Счет снова ничейный – 3:3.

Видео автогола Зоммера

На 75-й минуте этого зрелищного поединка мяч в четвертый раз оказался в воротах Щенсного. Однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

За три минуты до конца матча Ямаль в который раз проверил на прочность перекладину ворот Интера. Итальянцам повезло в этом эпизоде.

До финального свистка счет не изменился. Соперники оставили интригу об обладателе заветной путевки на второй поединок.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов Интер – Барселона состоится во вторник, 6 мая. По итогу противостояния определится первый участник финала.