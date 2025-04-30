Битва за финал Лиги чемпионов: онлайн-трансляция матча Барселона – Интер

Испанская Барселона и итальянский Интер сыграют первый матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов 30 апреля 2025 года. Трансляцию игры в Испании можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В Лиге чемпионов 2024-2025 наступила очередь полуфинальной стадии. На среду, 30 апреля, вынесена встреча между Барселоной и Интером на поле каталонцев, сообщает 24 Канал.

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Защита против нападения

Оба клуба ведут борьбу на два фронта. Кроме Лиги чемпионов, Барселона ведет гонку с Реалом за звание чемпиона Испании. Команда Флика опережает принципиального соперника на четыре балла, однако впереди еще Эль-Класико.

Интер же был фаворитом в гонке в Серии А. Однако поражения от Болоньи и Ромы отбросили "неррадзури" на второе место. Отставание от Наполи составляет три балла. В Лиге чемпионов оба клуба демонстрируют уверенную игру.

Интер на этапе лиги пропустил всего один гол и финишировал на четвертой строчке. Барселона же была второй и поразила не столько защитой, как нападением. Каталонцы забили аж 37 голов в 12-ти матчах, оставаясь наиболее результативной командой турнира.

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Где смотреть

Матч Барселона – Интер онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 30 апреля в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на "Эстадио Олимпико".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Барселона – Интер. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.