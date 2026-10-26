"Именно поэтому": капитан Реала объяснил причину успешной игры Лунина в "Эль-Класико"

Футболист мадридского Реала Федерико Вальверде прокомментировал действия Андрея Лунина в матче против "Барселоны" (2:1). Капитан команды высоко отозвался об украинце.

Уругвайский футболист отметил, что Лунин всегда готов помочь команде. Слова игрока приводит официальный сайт Реала.

Что Вальверде сказал о Лунине

Вечером 25 октября мадридцы одержали тяжелую победу над Барселоной (2:1). В воротах команды Жозе Моуринью впервые в сезоне сыграл Андрей Лунин.

Что касается Лунина, то невозможно подобрать слова, чтобы описать то, что он сделал сегодня и делает каждый день. Он получает меньше игрового времени, потому что есть Тибо, но всегда работает в тени и выкладывается на полную. Именно поэтому он так проявляет себя на поле, когда получает шанс, и всегда готов им воспользоваться,

– сказал Вальверде.

Отметим, что после замены Вальверде именно Лунин получил капитанскую повязку в середине второго тайма. В матче против "Барселоны" украинец совершил пять сейвов.

Статистический портал Sofascore поставил Андрею оценку 7,4.

Что дальше для Лунина и Реала

Победа над принципиальным соперником помогла мадридской команде сократить отставание от Барселоны до трех очков. Подопечные Жозе Моуринью имеют в активе 24 очка после 10 матчей.

Следующий матч "сливочные" проведут 1 ноября против Расинга Сантандер. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени. На данный момент точно неизвестно, кто будет защищать ворота столичной команды.