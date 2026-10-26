"Саме тому": капітан Реала пояснив причину успішної гри Луніна в "Ель-Класико"

Уругвайський футболіст зазначив, що Лунін завжди готовий допомогти команді. Слова гравця наводить офіційний сайт Реала.

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Що Вальверде сказав про Луніна

Ввечері 25 жовтня мадридці здобули важку перемогу над Барселоною (2:1). У воротах команди Жозе Моурінью вперше у сезоні зіграв Андрій Лунін.

Щодо Луніна, то неможливо підібрати слова, щоб описати те, що він зробив сьогодні й робить щодня. Він отримує менше ігрового часу, бо є Тібо, але завжди працює в тіні й викладається на повну. Саме тому він так проявляє себе на полі, коли отримує шанс, і завжди готовий ним скористатися– сказав Вальверде.

Зазначимо, що після заміни Вальверде саме Лунін отримав капітанську пов'язку в середині другого тайму. У матчі проти Барселони українець зробив п’ять сейвів.

Статистичний портал Sofascore поставив Андрію оцінку 7.4.

Що далі для Луніна та Реала

Перемога над принциповим суперником допомогла мадридській команді скоротити відставання від Барселони до трьох залікових балів. Підопічні Жозе Моурінью мають в активі 24 очки після 10 матчів.

Наступну гру "вершкові" проведуть 1 листопада проти Расінга Сантандер. Матч розпочнеться о 17:15 за київським часом. Наразі точно невідомо, хто захищатиме ворота столичного колективу.