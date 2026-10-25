Барселона – Реал: онлайн-трансляція матчу в Україні

Перше "Ель-Класико" у сезоні 2026/2027 відбудеться на стадіоні "Камп Ноу" та розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Барселона та Реал зіграють у першому "Ель-Класико"

Напередодні протистояння саме Барселона є фаворитом попри те, що 20 жовтня зазнала першої поразки у сезоні, поступившись ПСЖ у Лізі чемпіонів (4:2).

Водночас каталонці виграли всі 9 матчів у Ла Лізі та випереджають Реал на 6 залікових пунктів.

Додаткової інтриги поєдинку додає той факт, що Барселона може встановити історичний рекорд. Якщо каталонці переможуть Реал, то здобудуть 10 перемог поспіль на старті сезону в чемпіонаті Іспанії й стануть першою командою, якій це вдалося.

Нещодавно "блауграна" повторила рекорд: після розгрому Бетіса підопічні Хансі Фліка мають 9 перемог поспіль, як і мадридський Реал у сезоні 1968/1969. Сама каталонці та мадридці – єдині клуби в межах Іспанії, які підкорювали це досягнення.

Онлайн-трансляція матчу Барселона – Реал

Текстова онлайн-трансляція гри з'явиться у день матчу.

Нагадаємо, переглянути "Ель-Класико" можна онлайн в Україні на медіасервісі MEGOGO. Трансляція події розпочнеться о 21:00.