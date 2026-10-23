Перше "Ель-Класико" сезону: хто стане переможцем протистояння Барселони та Реала

Саме перед головним матчем осені завершилася домінантна переможна серія "блаугран". Натомість Реал, схоже, нарешті знайшов рецепт успіху під керівництвом португальського наставника, пише 24 Канал.

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В якій формі команди підходять до матчу

Близько двох місяців Барселона громила суперників, наче не помічаючи їх на полі, і здавалася ідеальною командою з найкращим футболістом світу у складі. Але у вівторок для Ламіна Ямаля та компанії стався холодний душ у Парижі: ПСЖ показав Реалу, як треба грати проти банди Гансі Фліка, щоб нейтралізувати усі її козирі. Поразка 2:4 стала першою у сезоні для каталонців – і, відверто кажучи, дуже невчасною з психологічної точки зору.

На противагу цьому Реал ніби пройшов період адаптації до вимог Жозе Моурінью і вийшов на переможний шлях. Останні три гри "бланкос" незмінно забивали суперникам по 4 м'ячі і вигравали. От тільки в обороні досі все дуже й дуже нестабільно. 5 пропущених за цей час – це забагато.

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Кадрова ситуація та статистика

Дискваліфікація Вінісіуса у минулі роки вважалася би для Реала великою втратою – але Моурінью наче спеціально знижує залежність команди від вінгера і робить його далеко не ключовою фігурою у своїх схемах. Ходять чутки, що сеу Жозе навіть хоче домогтися відходу бразильця з команди.

У лігочемпіонівському протистоянні з ПСЖ зламався Дані Ольмо. Проте Гансі Флік надав відпочинок Родрі спеціально під "Ель-Класико", задіявши хавбека лише на півгодини гри у Парижі. Тож у центрі поля у Барселони буде кому виконувати роль диригента.

За останні два сезони перевага каталонців у найвідомішому дербі світу доволі відчутна. Реалу вдалося виграти лише одне із семи протистоянь, це сталося восени минулого року. Усі інші дуелі, включно з двома фіналами Суперкубка Іспанії та одним фіналом Кубка короля, залишилися за "гранатово-синіми".