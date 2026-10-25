Барселона – Реал: онлайн-трансляция матча в Украине

В воскресенье, 25 октября, Барселона примет на своем поле мадридский Реал. Команды встретятся в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Первое "Эль-Класико" в сезоне 2026/2027 состоится на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Барселона и Реал сыграют в первом "Эль-Класико"

Накануне противостояния именно Барселона является фаворитом несмотря на то, что 20 октября потерпела первое поражение в сезоне, уступив ПСЖ в Лиге чемпионов (4:2).

В то же время каталонцы выиграли все 9 матчей в Ла Лиге и опережают Реал на 6 очков.

Дополнительную интригу матча придает то, что Барселона может установить исторический рекорд. Если каталонцы победят Реал, то одержат 10 побед подряд на старте сезона в чемпионате Испании и станут первой командой, которой это удалось.

Недавно "блауграна" повторила рекорд: после разгрома Бетиса подопечные Ханси Флика имеют 9 побед подряд, как и мадридский Реал в сезоне 1968/1969. Сами каталонцы и мадридцы – единственные клубы в Испании, которым удалось добиться такого достижения.

Онлайн-трансляция матча Барселона – Реал

Текстовая онлайн-трансляция матча появится в день матча.

Напомним, посмотреть "Эль-Класико" можно онлайн в Украине на медиасервисе MEGOGO. Трансляция события начнется в 21:00.