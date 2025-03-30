Дубль Левандовского и промах Цыганкова: Барселона сокрушила Жирону в каталонском дерби

В воскресенье, 30 марта, состоялся матч 29-го тура испанской Ла Лиги Барселона – Жирона. Лидер чемпионата разгромил соперника в принципиальном каталонском дерби.

Барселона – Жирона 4:1

Голы: Крейчи, 43 (автогол), Левандовский, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53

В прошлом сезоне чемпионата Испании Жирона дважды побила Барселону. После такого унижения "блаугранас" горели желанием отомстить сопернику, пишет 24 Канал.

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Барселона на классе обыграла Жирону

В стартовом составе гостей вышел Виктор Цыганков. Резервный голкипер Жироны Владислав Крапивцов по традиции грел скамейку запасных.

Уже на 6-й минуте Цыганков имел возможность открыть счет. Украинский вингер оказался на ударной позиции, но подвела нерабочая правая нога. Мяч после удара Виктора полетел значительно выше ворот.

Подопечные Ганса-Дитера Флика долго не могли подобрать ключи к воротам Жироны. Лишь на 43-й минуте хавбек "бело-красных" Крейчи срезал мяч в собственные ворота после подачи со штрафного.

В начале второго тайма гости отыграли один гол и вернули интригу. Данжума пушечным выстрелом огорчил Щенсного.

После этого настала очередь Левандовского. Польский нападающий оформил дубль, реализовав моменты на 61 и 77 минутах встречи. А финальную точку поставил Ферран Торрес, который воспользовался пасом Мартина.

4:1 – Барселона одержала победу в каталонском дерби. Виктор Цыганков отыграл 71 минуту, но не сумел отметиться результативными действиями.

Видеообзор матча Барселона – Жирона