Барселона – Жирона 4:1

Голи: Крейчі, 43 (автогол), Левандовський, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Жирона двічі побила Барселону. Після такого приниження "блаугранас" горіли бажанням помститися супернику, пише 24 Канал.

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Барселона на класі обіграла Жирону

У стартовому складі гостей вийшов Віктор Циганков. Резервний голкіпер Жирони Владислав Крапівцов за традицією грів лаву запасних.

Вже на 6-й хвилині Циганков мав нагоду відкрити рахунок. Український вінгер опинився на ударній позиції, але підвела неробоча права нога. М'яч після удару Віктора полетів значно вище воріт.

Підопічні Ганса-Дітера Фліка довго не могли підібрати ключі до воріт Жирони. Лише на 43-й хвилині хавбек "біло-червоних" Крейчі зрізав м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного.

На початку другого тайму гості відіграли один гол та повернули інтригу. Данжума гарматним пострілом засмутив Щенсного.

Після цього настала черга Левандовського. Польський нападник оформив дубль, реалізувавши моменти на 61 та 77 хвилинах зустрічі. А фінальну крапку поставив Ферран Торрес, який скористався пасом Мартіна.

4:1 – Барселона здобула перемогу в каталонському дербі. Віктор Циганков відіграв 71 хвилину, але не зумів відзначитися результативними діями.

Відеоогляд матчу Барселона – Жирона