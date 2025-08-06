После начала полномасштабного вторжения немало украинских спортсменов взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. Накануне к их списку добавился еще один известный атлет.

Им стал баскетболист Александр Прозапас. Капитан Старого Луцка присоединился к Силам обороны Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу волынского клуба.

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Как клуб прокомментировал мобилизацию игрока?

Сейчас 25-летний спортсмен проходит военную подготовку. В Старом Луцке отметили, что он остается их действующим игроком и пожелали успехов в новом этапе жизни.

Спасибо, друг, за крутые выступления на протяжении лет, эмоции и победы, которые мы пережили и получили вместе. Уверены, еще неоднократно увидим твои фирменные "тройки" в корзинах наших соперников. А сейчас желаем тебе всего наилучшего,

– говорится в заявлении клуба.



Александр Прозапас присоединился к войску / Фото БК Старый Луцк

К слову. В сезоне-2024/2025 Александр Прозапас провел 30 матчей в Суперлиге. В них он набирал в среднем 8,9 очка, 2,4 подбора и 1,8 передачи.

Напомним, что уже длительное время в Силах обороны находится бывший игрок Суперлиги Юрий Зозуля. В конце 2024 года он получил орден "Богдана Хмельницкого" III степени от Главнокомандующего ВСУ за героический поступок в районе населенного пункта Коренево Курской области.