Интереса этой встрече добавил результат дортмундской Боруссии в субботу, 18 апреля. Команда Нико Ковача уступила на выезде Хоффенхайму (1:2) и де-факто прекратила борьбу за первое место, сообщает 24 Канал.
Как Бавария оформила трофей?
Поражение Боруссии означало, что уже в воскресенье (19 апреля) Бавария могла де-факто оформить чемпионство. За четыре тура до финиша отставание дортмундцев составляло 12 баллов.
Поэтому мюнхенцев в игре со Штутгартом устраивала даже ничья. В конце концов Бавария выигрывала у соперника в последних четырех матчах, поэтому считалась явным фаворитом.
Бавария – Штутгарт 4:2
Голы: Геррейру, 31, Джексон, 33, Дэвис, 37, Кейн, 52 – Фюрих, 21, Андрес, 89.
В конце концов на 21-й минуте мюнхенских фанатов шокировал Фюрих, когда вывел Штутгарт вперед. Однако еще до перерыва подопечные Компани поставили все на свои места.
Геррейру, Джексон и Дэвис забили трижды в ворота Нюбеля и почти гарантировали себе победу во встрече. Во втором тайме Кейн довел счет до разгромного, а гол Андреса из Штутгарта уже ни на что не повлиял.
Таким образом, Бавария вновь стала чемпионом Германии, выиграв свой 35-й титул в истории. По этому показателю мюнхенцы остаются явным гегемоном Бундеслиги.
У ближайшего преследователя Нюрнберга лишь девять чемпионств. Более того, за последние 14 лет Бавария выиграла "Серебряную салатницу" аж 13 раз. Лишь в сезоне 2023 – 2024 гегемонию мюнхенцев прервал Байер.
Оформит ли Бавария требл?
- Текущий сезон мюнхенцы начали с получения трофея. Команда Венсана Компани одолела Штутгарт в рамках Суперкубка Германии со счетом 2:1.
- В чемпионате Бавария потерпела лишь одно поражение в 30-ти турах и побила рекорд результативности в Бундеслиге. За четыре тура до финиша мюнхенцы забили уже 109 голов, тогда как предыдущий рекорд той же Баварии держался с 1972 года (101 гол).
- Также подопечные Компани продолжают борьбу за Кубок Германии и трофей Лиги чемпионов. В первом турнире Бавария будет играть в полуфинале против Байера, после чего победитель пары в финале сойдется со Штутгартом или Фрайбургом.
- В Лиге чемпионов Бавария является главным фаворитом соревнования. Команда выиграла 11 из 12-ти игр и в полуфинале сразится с действующим триумфатором турнира ПСЖ. В финале одна из этих команд сразится с Арсеналом или Атлетико.