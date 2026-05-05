Бавария пошла на принцип перед ответным матчем с ПСЖ: Забарному и другим пришлось уступить

Перед решающим поединком за выход в финал Лиги чемпионов мюнхенская Бавария отказала ПСЖ в хорошей примете. Подопечные Луиса Энрике испытали незапланированные неудобства.

Еще до выхода на поле борьба уже началась – но не за мяч, а за отель. Венсан Компани категорически не хотел отказываться от привычки, чтобы проявить гостеприимство, пишет Bayern&Germany.

Почему у команд возник конфликт из-за отеля?

ПСЖ хотели жить в отеле Infinity, который расположен примерно в 15-20 минутах автобусом от домашнего стадиона Баварии "Альянц-Арены". С этим местом у подопечных Луиса Энрике связаны очень теплые воспоминания: перед финалом Лиги чемпионов 2025 года парижане жили именно здесь – а завершилось все разгромом Интера 5:0.

Но для хозяев ответного матча желание французов оказалось неприемлемым. Дело в том, что именно этот отель команда Венсана Компани обычно использует как базу перед домашними поединками – из-за того, как близко он к стадиону.

Ни тренер, ни менеджмент клуба не изъявили желания уступить соперникам жилье из любезности. Наоборот – Компани жестко заявил, что это "наш домашний матч, наш город и наш отель, который мы не отдадим".

В конце концов расстроенным парижанам пришлось бронировать отель Andaz, расположенный рядом с трассой, ведущей на "Альянц-Арену". А полуфинальному матчу лишь добавилось принципиальности.

Как завершился первый матч ПСЖ и Баварии неделю назад?

Противостояние в Мюнхене болельщики ожидают с восторгом: предыдущая игра недельной давности стала самой результативной в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

Как отмечает The Guardian, никогда раньше команды на двоих не забивали на этой стадии за 90 минут аж 9 мячей.

Счет был 5:4 – дублями в составе чемпионов Франции отметились Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, еще один гол у Жоау Невеша. За немцев забивали Гарри Кейн, Майкл Олизе, Дайот Упамекано и Луис Диас.

Поскольку правила выездного гола в еврокубках уже несколько сезонов нет, то Баварии должно было забивать один мяч, чтобы надеяться на проход дальше. Минимальная победа подопечных Компани будет означать переход встречи в экстратайм.

Появление на поле в составе ПСЖ Ильи Забарного – желаемый для украинцев, но маловероятный сценарий. Луис Энрике практически не доверяет защитнику в Лиге чемпионов, выпуская только на матчи Лиги 1.