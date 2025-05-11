Бавария щемяще попрощалась с Мюллером: футболист не сдержал слез

Бавария устроила церемонию прощания Томасу Мюллеру. Футболист не смог сдержать слез от такого прощания с родным клубом.

В середине текущего сезона Томас Мюллер объявил об уходе из Баварии. 10 мая он сыграл свой последний матч за мюнхенский клуб, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Бавария.

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Прощание с Мюллером

Немецкому футболисту подарили картину на холсте, где изображен Мюллер и все его трофеи. Болельщики растянули на трибунах большой баннер с надписью "25 лет делал все для наших цветов – Томас Мюллер!".

Церемония прощания с Мюллером: фото Bleacher Report Football

Справка. Томас Мюллер всего провел 750 матчей за Баварию, в которых забил 248 голов и отдал 274 ассиста.

Отметим, что мюнхенцы занимают первое место в чемпионате Германии.