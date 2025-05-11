В середині поточного сезону Томас Мюллер оголосив про відхід з Баварії. 10 травня він зіграв свій останній матч за мюнхенський клуб, пише 24 канал з посиланням на ФК Баварія.
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Прощання з Мюллером
Німецькому футболісту подарували картину на полотні, де зображено Мюллера та всі його трофеї. Уболівальники розтягнули на трибунах великий банер з написом "25 років робив усе для наших кольорів – Томас Мюллер!".
Церемонія прощання з Мюллером: фото Bleacher Report Football
Довідка. Томас Мюллер загалом провів 750 матчів за Баварію, в яких забив 248 голів і віддав 274 асисти.
Відзначимо, що мюнхенці посідають перше місце в чемпіонаті Німеччини.