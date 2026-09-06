То, что для любого другого европейского клуба было бы обычным явлением, для подопечных Венсана Компани стало завершением феноменальной серии, пишет 24 Канал.

Как долго длилась лидерская серия Баварии

Мюнхенский гранд неизменно имел наибольшее количество очков среди всех команд Бундеслиги на протяжении 67 туров. Последний раз "Бавария" не возглавляла таблицу после 2-го игрового дня в сезоне 2024/2025 – то есть ровно два года назад.

Никто и никогда в истории немецкого чемпионата не лидировал столько времени без перерывов. Предыдущая серия насчитывала 43 тура на вершине таблицы и также принадлежала "Баварии" – этот рекорд клуб установил в 1972–1973 годах.

Унылые нули в матче с "Шальке" положили конец еще одной приятной для мюнхенцев тенденции: с февраля 2025 года, то есть более полутора лет, они не покидали поле в чемпионате без хотя бы одного забитого мяча.

Какова ситуация в Бундеслиге после второго тура

Неудачей "Баварии" уже воспользовались "Фрайбург", "Боруссия" Дортмунд и – неожиданно – абсолютный новичок элитного дивизиона "Эльферсберг". Эти три команды уже записали в свой актив по две победы. "Фрайбург" лидирует по дополнительным показателям.

Шанс присоединиться к группе лидеров еще есть у "Аугсбурга", который во втором туре играет с "Айнтрахтом".