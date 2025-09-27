Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на протяжении длительного времени имеет определенные проблемы со здоровьем. Из-за неправильного диагноза лечение оказалось неэффективным.

Первые сигналы о неудовлетворительном состоянии здоровья у Марины Бех-Романчук возникли перед чемпионатом мира-2019. Во время подготовки к соревнованиям спортсменка резко потеряла вес, пишет 24 Канал со ссылкой на канал Маши Ефросининой.

Какие проблемы со здоровьем у Бех-Романчук?

Из-за неправильного диагноза лечение затянулось. Более того, Бех-Романчук боялась принимать препараты из-за антидопингового контроля.

"У меня есть проблемы со здоровьем. В 2020 году мне поставили диагноз - синдром поликистозных яичников. Он был поставлен, когда я перед ЧМ-2019 очень резко похудела. Похудела я на фоне того, что мне был поставлен неправильный диагноз по кишечнику, соответственно неправильное лечение. Я на сборах, готовлюсь к чемпионату мира, возможности обследоваться нет, плюс постоянное диетическое питание. Я потеряла за две недели 4,5 кг. И это не просто мышечная ушла, это была чисто жировая. То есть я сожгла всю жировую. И это все делалось также ради медали", – рассказала Бех-Романчук.

Отсутствие лечения только усугубили проблему.

"Сначала все было хорошо, но потом через месяц начали сыпаться мои гормоны. Я столкнулась с тем, что исчез цикл, потом как будто он восстановился, все в порядке, но зимой я обратилась к врачу с ощущением боли, и после этого мне поставили диагноз – синдром поликистозных яичников.

Все эти годы я пролечиться так, как необходимо, не могла. Постоянно лечение – это риски. Риски того, что ты где-то сдашь какую-то не такую пробу или еще что-то. Очень много людей думают, что мы, спортсмены, делаем, что хотим, а те, кто сдают положительную пробу - это человек сознательно где-то что-то принимает", – сказала Бех-Романчук.

Недавно Марина Бех-Романчук сообщила о своей беременности. Легкоатлетка вместе со своим мужем призером Олимпийских игр Михаилом Романчуком ожидают рождения ребенка.

