Схудла через неправильний діагноз: Бех-Романчук розповіла про проблеми зі здоров'ям
- Марина Бех-Романчук страждала від неправильного діагнозу, що призвело до втрати ваги та проблем зі здоров'ям, включаючи синдром полікістозних яєчників.
- Легкоатлетці було поставлено діагноз у 2020 році, після чого вона зіткнулася з ризиками неправильного лікування через антидопінговий контроль.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук упродовж тривалого часу має певні проблеми зі здоров'ям. Через неправильний діагноз лікування виявилося неефективним.
Перші сигнали про незадовільний стан здоров'я у Марини Бех-Романчук виникли перед чемпіонатом світу-2019. Під час підготовки до змагань спортсменка різко втратила вагу, пише 24 Канал з посиланням на канал Маши Єфросиніної.
Які проблеми зі здоров'ям у Бех-Романчук?
Через неправильний діагноз лікування затягнулося. Ба більше, Бех-Романчук боялася приймати препарати через антидопінговий контроль.
"У мене є проблеми зі здоров’ям. У 2020 році мені поставили діагноз – синдром полікістозних яєчників. Він був поставлений, коли я перед ЧС-2019 дуже різко схудла. Схудла я на тлі того, що мені був поставлений неправильний діагноз по кишківнику, відповідно неправильне лікування. Я на зборах, готуюсь до чемпіонату світу, можливості обстежитись нема, плюс постійне дієтичне харчування. Я втратила за два тижні 4,5 кг. І це не просто м’язова пішла, це була чисто жирова. Тобто я спалила всю жирову. І це все робилось також заради медалі", – розповіла Бех-Романчук.
Відсутність лікування лише посилили проблему.
"Спочатку все було гаразд, але потім через місяць почали сипатись мої гормони. Я зіштовхнулась з тим, що зник цикл, потім наче він відновився, все гаразд, але взимку я звернулась до лікаря з відчуттям болю, і після цього мені поставили діагноз – синдром полікістозних яєчників.
Всі ці роки я пролікуватись так, як необхідно, не могла. Постійно лікування – це ризики. Ризики того, що ти десь здасиш якусь не таку пробу чи ще щось. Дуже багато людей думають, що ми, спортсмени, робимо, що хочемо, а ті, хто здають позитивну пробу – це людина свідомо десь щось приймає", – сказала Бех-Романчук.
Нещодавно Марина Бех-Романчук повідомила про свою вагітність. Легкоатлетка разом зі своїм чоловіком призером Олімпійських ігор Михайлом Романчуком очікують народження дитини.
Що відомо про допінг-скандал Бех-Романчук?
- 19 серпня 2025 року Всесвітнє антидопінгове агентство (AIU) опублікувало рішення про дискваліфікацію Марини Бех-Романчук. У пробі легкоатлетки знайшли заборонений тестостерон.
- Федерація легкої атлетики України підтримала чемпіонку. У заяві наголосили, що Марина свідомо не приймала заборонений препарат, адже усі позазмагальні проби з вересня по листопад 2024 року були негативними.
- Триразова учасниця Олімпійських ігор не визнала свою провину, хоча це могло скоротити чотирирічний термін дискваліфікації. Попри все Марина сподівається повернутися до змагань після відсторонення.