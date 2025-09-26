Возобновит ли спортивную карьеру: Бех-Романчук поделилась планами после беременности
- Марина Бех-Романчук приостановила карьеру из-за беременности и планирует вернуться в спорт после дисквалификации.
- Легкоатлетка получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста на тестостерон, но не признала вины.
Звездная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук недавно приостановила спортивную карьеру. Чемпионка Европы по прыжкам в длину ожидает рождения ребенка.
В середине сентября Марина Бех-Романчук сообщила своим поклонникам о беременности. Это событие произошло на фоне предыдущих новостей о 4-летней дисквалификации спортсменки из-за проваленного допинг-теста, пишет 24 Канал со ссылкой на "Завтрак с 1+1".
Вернется ли в спорт Бех-Романчук?
Сейчас Марина ждет рождения ребенка в родном Хмельницком. Она надеется во время паузы в карьере заниматься подготовкой юных атлетов. После завершения дисквалификации легкоатлетка рассчитывает вернуться в спорт.
"Сейчас муж открыл здесь академию, активно занимается развитием плавания, потому что именно плавание – один из тех видов спорта, который, к сожалению, в Хмельницком не развит.
А в моих же планах все-таки после беременности также работать на развитие легкой атлетики, потому что детей талантливых очень-очень много, и хочется, чтобы они нашли себя. Поэтому планы как-то этакого стиля.
Но все-таки надеюсь, что еще удастся вернуться на мировую арену", – рассказала Бех-Романчук.
Отметим, что Марина Бех-Романчук находится на пятом месяце беременности. Об этом она сообщила в своем инстаграме. Легкоатлетка живет в браке с призером Олимпийских игр по плаванию Михаилом Романчуком с 2018 года.
Что известно о дисквалификации Бех-Романчук?
- В августе 2025 года Марина Бех-Романчук официально получила четырехлетнюю дисквалификацию. В пробе легкоатлетки нашли запрещенный тестостерон.
- Бех-Романчук не признала свою вину и не согласилась с выводами Всемирного антидопингового агентства (AIU).
- 30-летняя спортсменка выигрывала четыре "золота" на этапах Бриллиантовой лиги. Марина становилась чемпионкой Европы-2022 в тройном прыжке, а в 2021 году обладательницей золотой медали в прыжках в длину на Евро в помещении.
- На уровне мировых первенств становилась вице-чемпионкой в прыжках в длину (2019 год).