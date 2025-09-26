Звездная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук недавно приостановила спортивную карьеру. Чемпионка Европы по прыжкам в длину ожидает рождения ребенка.

В середине сентября Марина Бех-Романчук сообщила своим поклонникам о беременности. Это событие произошло на фоне предыдущих новостей о 4-летней дисквалификации спортсменки из-за проваленного допинг-теста, пишет 24 Канал со ссылкой на "Завтрак с 1+1".

Вернется ли в спорт Бех-Романчук?

Сейчас Марина ждет рождения ребенка в родном Хмельницком. Она надеется во время паузы в карьере заниматься подготовкой юных атлетов. После завершения дисквалификации легкоатлетка рассчитывает вернуться в спорт.

"Сейчас муж открыл здесь академию, активно занимается развитием плавания, потому что именно плавание – один из тех видов спорта, который, к сожалению, в Хмельницком не развит.

А в моих же планах все-таки после беременности также работать на развитие легкой атлетики, потому что детей талантливых очень-очень много, и хочется, чтобы они нашли себя. Поэтому планы как-то этакого стиля.

Но все-таки надеюсь, что еще удастся вернуться на мировую арену", – рассказала Бех-Романчук.

Отметим, что Марина Бех-Романчук находится на пятом месяце беременности. Об этом она сообщила в своем инстаграме. Легкоатлетка живет в браке с призером Олимпийских игр по плаванию Михаилом Романчуком с 2018 года.

Что известно о дисквалификации Бех-Романчук?