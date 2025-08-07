В середине мая украинское спортивное сообщество всколыхнула новость об отстранении Марины Бех-Романчук от соревнований. Это произошло из-за положительного допинг-теста.

После этого титулованная прыгунья в длину взяла паузу и не комментировала эту неприятную ситуацию. Накануне уроженка Хмельницкой области нарушила молчание, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети спортсменки.

Что сейчас происходит в жизни легкоатлетки?

Она призналась, что не могла никогда представить, что окажется в эпицентре допингового скандала. Несмотря на все она пытается мыслить позитивно и верит, что эта история будет иметь счастливый конец:

"Многие беспокоятся где я? Почему пропала из инсты? И все ли в порядке у меня? Друзья, у меня все в порядке настолько, насколько это возможно на данный период моей жизни! Вы знаете через какие трудности мне приходится сейчас проходить, и это не может не влиять на меня…

Я бы никогда в жизни не подумала, что такое со мной может быть и что я буду вынуждена доказывать свою честность и человечность. Поэтому я в поисках ответов на вопрос: почему все так и где справедливость? Но на самом деле я верю в то, что это путь к чему-то лучшему и новому, что высшие силы знают, что для меня будет лучше. Потому что иногда одни двери закрываются для того, чтобы открылись новые".

Справка. Последний раз Марина Бех-Романчук участвовала в соревнованиях на Олимпиаде-2024. Она должна была вернуться в сектор 16 мая, но за два дня до ее камбека стало известно о проваленном допинг-тесте.

Напомним, что в организме спортсменки обнаружили тестостерон. Ей предъявили обвинение в использовании запрещенного препарата, но пока неизвестно, сколько продлится отстранение и какие санкции на нее ожидают.