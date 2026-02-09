В Грузии нашли мертвым бывшего форварда Днепра

Бывшего форварда Днепра Беку Гоциридзе нашли мертвым в его собственном доме в Грузии. Экс-футболисту было 37 лет.

Официальная причина смерти Гоциридзе пока не установлена. Трагическое известие сообщил на своей странице в фейсбуке журналист Дмитрий Москаленко.

Смотрите также Отказал россиянам, работает в Минспорта: где сейчас игроки Днепра, сыгравшие в финале Лиги Европы

Кто такой Бека Гоциридзе?

Бека Гоциридзе – воспитанник футбольной школы в Тбилиси. Профессиональную карьеру начал в клубе Амери.

Наиболее заметный этап карьеры игрока – выступления за грузинский Зестафони, где футболист забил 11 голов в более чем 60 матчах.

За национальную сборную Грузии Гоциридзе провел 12 матчей, забил один гол.

Украинский этап карьеры Гоциридзе

В зимнее трансферное окно 2009 года Бека Гоциридзе перешел в днепропетровский Днепр с Зестафони за 1 миллион евро. Он имел хорошую технику и скорость, несмотря на невысокий рост.

В чемпионате Украины Гоциридзе форвард дебютировал в 21 год в матче Днепр – Шахтер. Всего за Днепр провел 3 матча в чемпионате Украины.

14 июня 2009, вскоре после начала выступлений за Днепр, Гоциридзе попал в тяжелую автомобильную аварию вблизи Тбилиси. Ему сделали сложную операцию по удалению селезенки.

Хотя он через полгода вернулся к тренировкам с молодежной командой Днепра, прежний уровень восстановить не смог, и дальнейшая карьера пошла на спад.

По информации из Википедии, после завершения футбольной карьеры Гоциридзе переехал на работу в США.

Успехи и упадок Днепра