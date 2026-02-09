Офіційна причина смерті Гоцирідзе наразі не встановлена. Трагічну звістку повідомив на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Дмитро Москаленко.

Хто такий Бека Гоцирідзе?

Бека Гоцирідзе – вихованець футбольної школи у Тбілісі. Професійну кар’єру розпочав у клубі Амері.

Найбільш помітний етап кар'єри гравця – виступи за грузинський Зестафоні, де футболіст забив 11 голів у понад 60 матчах.

За національну збірну Грузії Гоцирідзе провів 12 матчів, забив один гол.

Український етап кар’єри Гоцирідзе

У зимове трансферне вікно 2009 року Бека Гоцирідзе перейшов до дніпропетровського Дніпра із Зестафоні за 1 мільйон євро. Він мав хорошу техніку та швидкість, попри невисокий зріст.

У чемпіонаті України Гоцирідзе форвард дебютував у 21 рік у матчі Дніпро – Шахтар. Загалом за Дніпро провів 3 матчі у чемпіонаті України.

14 червня 2009 року, невдовзі після початку виступів за Дніпро, Гоцирідзе потрапив у тяжку автомобільну аварію поблизу Тбілісі. Йому зробили складну операцію з видалення селезінки.

Хоча він через півроку повернувся до тренувань із молодіжною командою Дніпра, колишній рівень відновити не зміг, і подальша кар'єра пішла на спад.

За інформацією з Вікіпедії, після завершення футбольної кар'єри Гоцирідзе переїхав на роботу до США.

Успіхи та занепад Дніпра