"Сделаю Довбика чемпионом Италии": Беленюк красиво затроллил тренера Ромы из-за критики украинца

Украинский борец отреагировал на совет от Раньери относительно занятий греко-римской борьбой. Именно этого тренеру Ромы не хватает в Довбыке.

Римская Рома прервала свою победную серию в чемпионате Италии из семи матчей. "Волки" сыграли вничью с Ювентусом (1:1), на гол от Локателли точным ударом ответил Шомуродов.

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Беленюк заступился

Украинец Артем Довбик провел на поле 85 минут и нанес лишь один удар. После игры наставник римлян Клаудио Раньери заявил следующее: "Довбик должен знать, что в Италии нужно заниматься греко-римской борьбой. Ему надо в этом прибавлять".

На эту критику от Раньери с иронией ответил известный украинский борец Жан Беленюк. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм спортсмена, он готов заняться тренировками с Артемом.

За три месяца сделаю из Довбика чемпиона Италии по греко-римской борьбе,

– написал Беленюк у себя в сториз в инстаграм.

Напомним, что Жан является одним из лучших борцов греко-римского стиля в XXI веке. На его счету есть по одной золотой, серебряной и бронзовой медали Олимпийских игр. Кроме того, Беленюк выигрывал чемпионаты мира и Европы по этому виду спорта, а также "золото" на Европейских играх.

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В этом сезоне Артем Довбик является главным бомбардиром Ромы. На его счету 16 голов в 40 матчах за "волков". Сейчас его команда ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов, занимая седьмое место в Серии А. Расстояние от топ-четверки составляет всего три балла.