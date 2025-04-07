Матч между римлянами и туринцами завершился мировым счетом со счетом 1:1. В Италии оценили игру Артем Довбыка в противостоянии с "бьянконери", сообщает 24 канал со ссылкой на Voce Giallorossa.

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Признание для Довбыка

Несмотря на то, что Артем Довбык не забил в матче против Ювентуса в Италии высоко оценили игру форварда "волков". Главный редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи расхвалил украинца.

Кардуччи сравнил Артема Довбыка с легендой Ромы Эдином Джеко. Боснийский форвард в свое время забил за римлян 119 голов в 260 матчах.

Это был, вероятно, один из лучших его матчей, которые он провел спиной к воротам. Порой он напоминал нам Джеко, когда защищал мяч и раздавал передачи, нацеленные на атаку. Он великолепно сбросил мяч на Кристанте. Момент, приведший к попаданию Эль-Шаарави в штангу, также возник благодаря игре Артема спиной к воротам. Оценка – 6,5,

– сказал Кардуччи.

Отметим, что Артем Довбык начал матч в стартовом составе Ромы и провел на поле 85 минут. За это время "Украинский Пичичи" однажды пробил в створ ворот, создал два момента – один голевой.

В текущей кампании Артем Довбык сыграл в 40 матчах за Рому в официальных турнирах. На счету украинского форварда "волков" 16 забитых мячей и четыре голевые передачи.