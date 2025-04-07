Матч між римлянами та туринцями завершився мировою нічиєю з рахунком 1:1. В Італії оцінили гру Артем Довбика у протистоянні з "б'янконері", повідомляє 24 канал із посиланням на Voce Giallorossa.

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Визнання для Довбика

Попри те, що Артем Довбик не забив у матчі проти Ювентуса в Італії високо оцінили гру форварда "вовків". Головний редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі розхвалив українця.

Кардуччі порівняв Артема Довбика з легендою Роми Едіном Джеко. Боснійський форвард свого часу забив за римлян 119 голів у 260 матчах.

Це був, ймовірно, один з найкращих його матчів, які він провів спиною до воріт. Часом він нагадував нам Джеко, коли захищав м'яч і роздавав передачі, націлені на атаку. Він чудово скинув м'яч на Крістанте. Момент, що призвів до влучання Ель-Шаараві в стійку, також виник завдяки грі Артема спиною до воріт. Оцінка – 6,5,

– сказав Кардуччі.

Зазначимо, що Артем Довбик почав матч у стартовому складі Роми та провів на полі 85 хвилин. За цей час "Український Пічічі" одного разу пробив у площину воріт, створив два моменти – один гольовий.

У поточній кампанії Артем Довбик зіграв у 40 матчах за Рому в офіційних турнірах. На рахунку українського форварда "вовків" 16 забитих м'ячів і чотири гольові передачі.