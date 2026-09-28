Справились без Мбаппе: шикарный гол Олисе принес Франции вторую победу под руководством Зидана

Лига наций 2026/2027 набирает обороты. В понедельник, 28 сентября, в рамках турнира состоялись восемь матчей, два из которых – в дивизионе А.

Сборная Бельгии после матча с Италией встретилась с еще одним сильным соперником. Подопечные Марка ван Боммеля принимали в Брюсселе сборную Франции, сообщает 24 Канал.

Как стартовали команды

Обе команды успешно стартовали в Лиге наций. Бельгия неожиданно обыграла на выезде сборную Италии со счетом 2:0, сорвав камбэк Роберто Манчини.

Франция же довольствовалась минимальной победой над Турцией. Это был первый матч "Ле Бле" под руководством нового тренера. Летом Дидье Дешам сменил Зинедина Зидана.

Победу "петухам" тогда принес гол Килиана Мбаппе, однако звезда Реала получил травму. Нападающий пропустит все три матча на этом сентябрьско-октябрьском сборе.

На матч с бельгийцами вместо Мбаппе вышел Леполь, получивший дебютный вызов в сборную. Кроме того, впервые за Францию сыграли Диуф, Жак и Да Кунья.

Бельгия – Франция 0:1

Гол: Олисе, 88.

Французы обладали заметным игровым преимуществом, но не смогли воплотить его в голы. У Дуэ было 3–4 опасных момента, один раз мяч даже попал в перекладину.

Во втором тайме в штангу пробил еще и Да Кунья. В остальных моментах на высоте был вратарь Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс, который совершил целых шесть сейвов.

Бельгия активизировалась лишь в концовке встречи с выходом Лукебакио, который дважды заставлял Меньяна вступать в игру. Однако именно тогда, когда хозяева начали создавать моменты, Франция забила единственный гол.

Его автором стал Майкл Олисе, вышедший на замену. На 88-й минуте вингер "Баварии" выбежал в контратаку, провел мяч из центра поля и нанес бильярдный удар с линии штрафной площадки.

Таким образом, Франция одерживает вторую подряд минимальную победу и возглавляет свою группу дивизиона А Лиги наций. В параллельном матче Италия разгромила Турцию (4:1), что позволило ей догнать бельгийцев.