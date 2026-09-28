Збірна Бельгії після поєдинку з Італією зустрілась зі ще одним топ-суперником. Підопічні Марка ван Боммеля у Брюсселі приймали команду Франції, повідомляє 24 Канал.

Як стартували команди

Обидві команди успішно стартували в Лізі націй. Бельгія несподівано переграла на виїзді збірну Італії з рахунком 2:0, зіпсувавши камбек Роберто Манчіні.

Натомість Франція задовольнилась мінімальною перемогою над Туреччиною. Це була перша гра "Ле Бле" під керівництвом нового коуча. Влітку Дідьє Дешама змінив Зінедін Зідан.

Перемогу "півням" тоді приніс гол Кіліана Мбаппе, проте зірка Реалу зазнав пошкодження. Форвард пропустить всі три матчі на цьому вереснево-жовтневому зборі.

На бій з бельгійцями замість Мбаппе вийшов Леполь, який отримав дебютний виклик в команду. Окрім цього, вперше за Францію зіграли Діуф, Жаке та Да Кунья.

Бельгія – Франція 0:1

Гол: Олісе, 88.

Французи володіли відчутною ігровою перевагою, але не могли втілити її у голи. Дуе мав 3 – 4 крутих моменти, одного разу навіть влучивши у поперечину.

У другому таймі в стійку пробив ще й Да Кунья. В інших моментах на висоті був кіпер Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс, який здійснив аж шість сейвів.

Бельгія активізувалась лише під завісу зустрічі із виходом Лукебакіо, який двічі змушував Меньяна вступати в гру. Проте саме коли господарі почали створювати моменти, Франція забила єдиний гол.

Його автором став Майкл Олісе, який вийшов на заміну. На 88-й хвилині вінгер Баварії вибіг у контратаку, протягнув м'яч з центру поля та завдав більярдного удару з лінії крного майданчика..

Таким чином, Франція здобуває другу поспіль мінімальну перемогу та очолює свою групу дивізіону А Ліги націй. В паралельній грі Італія розгромила Туреччину (4:1), що дозволило їй наздогнати бельгійців.